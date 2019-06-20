Заведено уголовное дело после жалобы жителей Урала на неудобный ж/д переезд

В Челябинской области заведено уголовное дело после жалобы жителей села Варна на сложности с переходом железнодорожных путей на станции "Тамерлан" на "прямую линию" президенту Владимиру Путину.

Как сообщили Накануне.RU в СК РФ, следователи осмотрели место происшествия, опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги, главу администрации Варненского муниципального района, истребовали документы по техническому оснащению железнодорожной станции.

По словам местных жителей, Варна разделена на две части железной дорогой. По этой причине люди вынуждены лазить под поезда, так как "пенсионеры, дети, рабочие идут на работу, в школу, в детские сады".