Россияне полюбили водку в чекушках

Жители России стали чаще покупать водку в таре малого объема — 0,1 или 0,25 литра.

Таковы данные исследовательской компании Nielsen. Как выяснилось, в стране продолжают расти продажи водки, но только объемом меньше полулитра. На этот сегмент приходится доля в 23% всего рынка.

С апреля 2018 года по март 2019-го продажи в таре объемом 0,1 и 0,25 литра выросли на 5% в натуральном выражении и на 4% в денежном. По словам аналитиков, чекушки популярны у россиян из-за своей доступной цены.

Тем временем, популярность тары малых объемов растет в сегменте не только водки, но и коньяка. Покупатели вынуждены переходить либо на более дешевый алкоголь, либо на меньший объем, сообщают "Ведомости".

По данным последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля непьющих жителей страны постепенно снижается. Так, с начала кризиса 2014 года она упала с 40 до 33%. При этом, согласно данным Росстата, за это время в России стало больше тех, кто выпивает один-два раза в месяц: их доля выросла с 24 до 32%.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова поддержала инициативу по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года. Кабмин готов рассмотреть варианты установления возрастной планки при продаже алкоголя от 19 лет до 21 года.

Как считает министр, требуется расширить полномочия регионов по установлению дополнительных мер для борьбы с пагубным потреблением алкоголя. Она привела в пример трезвые деревни в Якутии.

Напомним, в России в последнее время усилилась борьба с алкоголизацией населения. С 1 января 2018 года в стране запрещены производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.