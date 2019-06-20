Француз стал третьим человеком в мире с состоянием в $100 млрд

Владелец модного дома Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), француз Бернар Арно стал третьим человеком в истории, состояние которого достигло $100 млрд.

По данным Bloomberg, сегодня его состояние оценивается в $100,4 млрд. Только за последний день оно увеличилось на $3 млрд. В рейтинге миллиардеров Bloomberg француз занимает третье место. Впереди него - основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в $119 млрд и экс-глава Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд).

По данным Bloomberg, состояние Арно равно 3% от ВВП Франции, сообщает Lenta.ru.

Напомним, Джефф Безоз, известный также как самый богатый человек в мире, разделил имущество со своей женой Маккензи, с которой прожил вместе 25 лет.

Об урегулировании финансовых вопросов с экс-супругой сам Джефф сообщил в твиттере.

Итак, теперь Безос будет владеть 75% акций Amazon, такого же размера доля у него останется в двух других бизнесах – газете The Washington Post и космической компании Blue Origin. Также, по заявлению комиссии по ценным бумагах и биржам, у Безоса останется "единоличное право голоса" по акциям его бывшей жены на Amazon.

Таким образом, после развода у Маккензи будет примерно 4% акций Amazon – это, на текущий момент, почти $36 млрд. При этом Безос все равно останется самым богатым человеком в мире. Маккензи же автоматически попадает в пятерку самых богатых в мире женщин.