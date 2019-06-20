Медведев ответил на слова Кудрина о бедности в стране

Тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми требует скрупулезной работы исполнительной, законодательной и региональной власти.

При этом, как сообщил глава кабмина РФ Дмитрий Медведев, нужно обойтись без общих рассуждений в экспертно-популистском ключе. Так премьер-министр косвенно прокомментировал недавние высказывания глава Счетной палаты. "Очевидно, что здесь нет легких решений, она [тема борьбы с бедностью и поддержки семей] требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе", – сказал Медведев.

По словам премьера, цели развития России до 2024 года заданы указом президента России, сообщает ТАСС.

Напомним, Кудрин заявил, что если уровень бедности в России не замедлит рост, в стране может произойти "социальный взрыв". Как считает экономист, сегодня в России за чертой бедности находится 12,5 млн человек. По словам Кудрина, его командой подготовлены предложения, "которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях".

Среди них была идея материнского капитала, а также пособия на первого ребенка в семье. По словам главы Счетной палаты, выделенная на выплаты сумма посильна для бюджета.

Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это эмоциональные и гипертрофированные предположения. "Говорить о росте бедности в РФ нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, выросло", — заявил пресс-секретарь президента РФ, сообщает ТАСС.

После этого Кудрин заявил, что проблема бедности в России стала сверхострой. "Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнен прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь — около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой", — отметил он. По словам Кудрина, "деньги "живут" своей жизнью, показатели — своей".

Ранее Кудрин сказал, что по итогам 2019 года экономический рост будет ниже 1%. "По моему прогнозу, ниже 1% рост будет", - сказал он. Официальный прогноз по росту ВВП Минэкономразвития на 2019 год составляет 1,3%.