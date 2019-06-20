СМИ: Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседаний Госдумы после того, как его коллеги отказались принимать проект закона об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.

Политик возмутился тем, что Госдума с 2016 года откладывает рассмотрение данной инициативы. В качестве примера лидер ЛДПР привел ситуацию с выдачей гражданства иностранцам в Германии, Израиле, Венгрии и Польше. Жириновский сообщил, что власти этих стран без промедления выдают гражданство, если человек имеет корни в этих государствах.

После того, как депутаты отказались голосовать за принятие законопроекта, политик назвал парламентариев предателями русского народа, после чего ушел из зала, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в начале июня лидер ЛДПР отправился на Пушкинскую площадь, где декламировал стихи в честь 220-летия со дня рождения Пушкина. А потом он отправился на Красную площадь, где начал раздавать прохожим тысячные купюры со словами "купите покушать".

Первые посетители площади, которым достались деньги, отнеслись к подарку с некоторым недоверием и даже отказывались, но потом началась давка, и пачка в руках у Жириновского быстро разошлась по протянутым рукам. "Жириновский на Красной площади раздаёт по тысячи рублей, чтобы люди "покушать купили". Какое позорище", - написал в твиттере блогер StalinGulag, опубликовавший видео с лидером ЛДПР.

Стоит отметить, что это уже не первая давка за дармовые тысячи от Жириновского. Так, 2 июня на агит-поезде и в сопровождении губернатора Владимирской области Владимира Сипягина Жириновский посетил провинциальные городки Струнино и Александров. На станциях лидера ЛДПР уже ждали: он здесь уже устраивал подобный аттракцион. И надежды оправдались: из рук политика буквально выхватывали деньги. Также Жириновский ранее раздавал деньги "на тапочки" жителям Приморья, "на мороженое" жителям Серпухова в мае.