Кучма назвал условие снятия блокады с Донбасса

Экс-президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, в каком случае Киев снимет экономическую блокаду с ДНР и ЛНР.

Это случится после возвращения расположенных там активов в украинское правовое поле. Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, на заседании контактной группы 19 июня стороны обсудили гуманитарные и социально-экономические вопросы взаимодействия Украины и Донбасса. Также шел разговор об обмене пленными, водоснабжении мирных жителей, а также разминировании прифронтовых территорий.

Тем временем, украинская сторона отметила недопустимость выдачи российских паспортов жителям республик Донбасса, так как это "блокирует Минский процесс".

Напомним, в начале июня глава украинской делегации Леонид Кучмазаявил, что встреча в Минске прошла в конструктивном ключе и через две недели будет обсуждаться возможность снятия экономической блокады Донбасса. Однако после этого на Украине поднялся вал недовольства и обвинений в предательстве, и Кучма отмежевался от возможного снятия блокады.