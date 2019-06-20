17 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
(2004) | Фото: online.gazeta.lviv.ua

Кучма назвал условие снятия блокады с Донбасса

Экс-президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, в каком случае Киев снимет экономическую блокаду с ДНР и ЛНР.

Это случится после возвращения расположенных там активов в украинское правовое поле. Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, на заседании контактной группы 19 июня стороны обсудили гуманитарные и социально-экономические вопросы взаимодействия Украины и Донбасса. Также шел разговор об обмене пленными, водоснабжении мирных жителей, а также разминировании прифронтовых территорий.

Тем временем, украинская сторона отметила недопустимость выдачи российских паспортов жителям республик Донбасса, так как это "блокирует Минский процесс".

Напомним, в начале июня глава украинской делегации Леонид Кучмазаявил, что встреча в Минске прошла в конструктивном ключе и через две недели будет обсуждаться возможность снятия экономической блокады Донбасса. Однако после этого на Украине поднялся вал недовольства и обвинений в предательстве, и Кучма отмежевался от возможного снятия блокады.

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Кучма назвал условие снятия блокады с Донбасса

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Теги: Кучма, Донбасс, Украина



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