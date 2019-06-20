17 Октября 2020
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Экономика В России
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Основатель "Русского молока" задержан по подозрению в хищении

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержали по подозрению в хищении.

Основателя агрохолдинга "Русское молоко" заподозрили в хищении денежных средств из банка "Кредит-экспресс". Также задержан председатель правления финансовой организации Алла Кабанова, глава московского филиала банка и другие лица.

Правоохранители провели обыски в компаниях, связанных с бизнесменом. Это "Электроника на Пресне", "Русское молоко" и "Ваш финансовый попечитель". Следствие может ходатайствовать об аресте Бойко-Великого.

Ростовский банк "Кредит-экспресс" лишился лицензии Центробанка РФ в мае 2018 года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания доходов. Регулятор обнаружил значительное снижение капитала банка, из-за чего интересы кредиторов и вкладчиков "Кредит-экспресс" оказались под угрозой, сообщает Lenta.ru.

По словам адвоката бизнесмена Алексея Аверьянова, его клиенту предъявлено обвинение в хищении $500 тыс. в 2014 году. По словам Аверьянова, бизнесмен вину не признает, сообщает ТАСС.

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Основатель "Русского молока" задержан по подозрению в хищении

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Теги: хищение, Василий Бойко-Великий



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