Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-5 "Урал"

По уточненным данным, в результате ДТП на трассе М5 "Урал" в Челябинской области пострадали семь человек, а не пять, как сообщалось ранее.

Трое из госпитализированных находятся в реанимации. Одного из пострадавших, подростка, доставят в ближайшее время в Челябинск на реанимобиле. Состояние всех пациентов легкой и средней степени тяжести, сообщает.

Напомним, в результате автоаварии с участием автобуса и грузовика погибли два человека. Известно, что рейсовый автобус при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу и столкнулся с бензовозом.