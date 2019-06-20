17 Октября 2020
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ДТП автобуса и бензовоза, М-5, (2019) | Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-5 "Урал"

По уточненным данным, в результате ДТП на трассе М5 "Урал" в Челябинской области пострадали семь человек, а не пять, как сообщалось ранее.

Трое из госпитализированных находятся в реанимации. Одного из пострадавших, подростка, доставят в ближайшее время в Челябинск на реанимобиле. Состояние всех пациентов легкой и средней степени тяжести, сообщает.

Напомним, в результате автоаварии с участием автобуса и грузовика погибли два человека. Известно, что рейсовый автобус при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу и столкнулся с бензовозом.

ДТП автобуса и бензовоза, М-5,(2019)|Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-5 "Урал"

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Теги: ДТП, Челябинская область, автобус



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Ранее 20.06.2019 08:26 Мск Пострадавшего в ДТП с автобусом на трассе М-5 доставят в Челябинск на вертолете санавиации

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Ранее 19.06.2019 18:00 Мск На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. Два человека погибли

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