17 Октября 2020
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Последний звонок, выпускник, выпускной (2013) | Фото:

Бывшие школьники рассказали о своем отношении к современным выпускным

Бывшие выпускники считают современные выпускные баллы излишне роскошными.

Так считают те, кто заканчивал школу 15 лет назад и более. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

83% опрошенных сказали, что сегодня выпускные балы более роскошные и дорогостоящие. Данной точки зрения чаще всего придерживаются женщины и люди старшего поколения. Не согласны с таким утверждением 16% россиян, в том числе 30% мужчин и 65% молодежи от 18 до 24 лет, сообщает ТАСС.

Еще 49% респондентов отмечают, что сейчас торжества стали более праздничными и веселыми, чем 15-20 лет назад. Противоположного мнения придерживается 24. При этом 31% россиян заявили, что современные выпускные носят более официальный характер, тогда как ровно столько же россиян, напротив, заявили об их большей неформальности.

Напомним, в мае в одной из школ Владивостока разразился скандал – школьники устроили БДСМ-вечеринку.

Выпускной вечер состоялся 22 мая, в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского. По факту проведения БДСМ выпускного начались проверки.

Родители одной из школьниц будут оштрафованы за то, что их дочь незаконно носила форменную одежду со знаками различия. Штраф за это нарушение - от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

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Бывшие школьники рассказали о своем отношении к современным выпускным

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Теги: школьники, выпускные, опрос



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