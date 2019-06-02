В трех городах Подмосковья бродячие псы держат в страхе людей

Следственный комитет проверяет информацию о массовом скоплении собак на улицах городов Московской области. Животные нападают на людей.

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Как сообщили Накануне.RU в областном ГСУ СКР, сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о проблеме бездомных собак в черте городов Ивантеевки, Щелково и Ногинска. СМИ сообщают, что псы держат в страхе жителей, бросаются на людей и больны опасными инфекционными заболеваниями.

В ведомстве напомнили, что ранее по факту нападения на 2-летнего ребенка бродячей собаки в Ногинске было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 (халатность) и части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас оно находится на расследовании.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете, а по ее итогам принято процессуальное решение", - добавили в СКР.