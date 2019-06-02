"Уфа" и "Крылья Советов" сохранили прописку в РПЛ

В воскресенье прошли ответные стыковые матчи за право сохранить прописку в Российской Премьер-лиге. Представители РПЛ свою задачу выполнили, передает корреспондент Накануне.RU.

В первой игре "Томь" из Футбольной национальной лиги дома победила "Уфу" со счетом 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте провел Алексей Гасилин. Однако томский клуб продолжит выступать в ФНЛ, потому что в первом стыковом матче в Уфе уступил со счетом 0:2.

В другой встрече самарские "Крылья Советов" на своем поле принимали представителя ФНЛ "Нижний Новгород" и проиграли 0:1. Победный мяч с пенальти в конце первого тайма забил Даниил Фомин. Во втором тайме "крылышки" могли сравнять счет, но Паул Антон не реализовал 11-метровый. Благодаря победе в первой стыковой игре (1:3) "Крылья" остались в РПЛ.

Напомним, на этой неделе Российская Премьер-лига назвала лучшего игрока сезона-2018/19. По итогам голосования им был признан нападающий московского ЦСКА Федор Чалов.