30 Сентября 2020
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Спорт В России
31 июля, матч 1го тура &quot;Крылья Советов&quot; - ЦСКА 0-0, игру посетили 39 137 зрителей (2018) | Фото: kc-camapa.ru

"Уфа" и "Крылья Советов" сохранили прописку в РПЛ

В воскресенье прошли ответные стыковые матчи за право сохранить прописку в Российской Премьер-лиге. Представители РПЛ свою задачу выполнили, передает корреспондент Накануне.RU.

В первой игре "Томь" из Футбольной национальной лиги дома победила "Уфу" со счетом 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте провел Алексей Гасилин. Однако томский клуб продолжит выступать в ФНЛ, потому что в первом стыковом матче в Уфе уступил со счетом 0:2.

В другой встрече самарские "Крылья Советов" на своем поле принимали представителя ФНЛ "Нижний Новгород" и проиграли 0:1. Победный мяч с пенальти в конце первого тайма забил Даниил Фомин. Во втором тайме "крылышки" могли сравнять счет, но Паул Антон не реализовал 11-метровый. Благодаря победе в первой стыковой игре (1:3) "Крылья" остались в РПЛ.

Напомним, на этой неделе Российская Премьер-лига назвала лучшего игрока сезона-2018/19. По итогам голосования им был признан нападающий московского ЦСКА Федор Чалов.

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"Уфа" и "Крылья Советов" сохранили прописку в РПЛ

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Теги: Уфа, Крылья Советов, матчи, РПЛ



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