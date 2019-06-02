Рособрнадзор: за различные нарушения с ЕГЭ удален уже 141 школьник

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) рассказали о первых нарушениях в ходе Единого госэкзамена, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается в официальной группе ведомства в соцсети "Вконтакте", за использование шпаргалок и телефонов с ЕГЭ удален уже 141 школьник.

"Мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны", - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В ведомстве напомнили, что все результаты нарушителей будут аннулированы: повторно сдать ЕГЭ по предмету они смогут не раньше, чем через год. В данный момент продолжается анализ видеозаписей прошедших экзаменов и отработка меток, сделанных онлайн-наблюдателями.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Рособрнадзор советовал не пускать детей на экзамены при ухудшении здоровья после смерти школьницы на ЕГЭ в Чебоксарах.