Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат материальную помощь в 150 тысяч рублей

В самое ближайшее время начнется поступление материальной помощи пострадавшим в результате ЧП на заводе "Кристалл" в Дзержинске, находящимся на лечении в стационарах. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В субботу на предприятии прогремели взрывы, пострадали несколько десятков человек. Расследуется уголовное дело.

По данным Никитина, 3 июня деньги будут переведены на счета пострадавших.

"С понедельника людям, кто находится на лечении в стационарах, начнут выделять материальную помощь: из бюджета региона будет направлено по 100 тысяч рублей, из муниципального бюджета – по 50 тысяч рублей", - цитирует губернатора официальный сайт правительства Нижегородской области.

Уточняется, что на данный момент в стационаре остаются 16 пострадавших: один человек находится в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 – в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, ранее Глеб Никитин заявлял, что после взрыва распространялось множество недостоверной информации, поступали сигналы о минировании различных объектов.