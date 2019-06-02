На Среднем Урале после Дня защиты детей в огне погибли четыре ребенка

На Среднем Урале произошел пожар, в котором погибли четверо детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось днем 2 июня в городе Богданович: в ходе тушения пожара в одной из квартир дома по улице Кунавина были найдены тела четырех детей. Кроме этого, пострадал еще один ребенок, которому оказывается необходимая помощь. Точные данные о возрасте погибших и пострадавшего сейчас устанавливаются.

Уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия работает усиленная следственная группа. Также в Богданович направлены следователи-криминалисты.

Как уточнили в ведомстве, признаков насильственной смерти на телах погибших детей не имеется. Сейчас устанавливаются точные причины их гибели и возникновения пожара.

Вчера, 1 июня, в России отмечался День защиты детей.