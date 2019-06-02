29 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале после Дня защиты детей в огне погибли четыре ребенка

На Среднем Урале произошел пожар, в котором погибли четверо детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось днем 2 июня в городе Богданович: в ходе тушения пожара в одной из квартир дома по улице Кунавина были найдены тела четырех детей. Кроме этого, пострадал еще один ребенок, которому оказывается необходимая помощь. Точные данные о возрасте погибших и пострадавшего сейчас устанавливаются.

Уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия работает усиленная следственная группа. Также в Богданович направлены следователи-криминалисты.

Как уточнили в ведомстве, признаков насильственной смерти на телах погибших детей не имеется. Сейчас устанавливаются точные причины их гибели и возникновения пожара.

Вчера, 1 июня, в России отмечался День защиты детей.

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На Среднем Урале после Дня защиты детей в огне погибли четыре ребенка

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Теги: дети, пожар, СКР, Средний Урал



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Развитие сюжета:

Ранее 03.06.2019 07:46 Мск Куйвашев взял под личный контроль расследование гибели четырех детей в Богдановиче
Ранее 03.06.2019 04:11 Мск Стали известны подробности гибели детей при пожаре на Среднем Урале

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