29 Сентября 2020
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Общество В России
музей космонавтики (2017) | Фото: Накануне.RU

2021 год в России может быть объявлен Годом музеев

Министр культуры России Владимир Мединский предложил провести в стране Год музеев в 2021 году.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минкульта, с этой инициативой он выступил на общем собрании Союза музеев России, которое прошло в государственном историко-архитектурном художественном и ландшафтном музее-заповеднике "Царицыно". Мединский напомнил, что впервые тематический год, посвященный культуре, прошел в 2014 году, после чего последовали Год литературы, Год кино и Год театра, который проходит в этом году.

В итоговой резолюции Союз музеев поддержал инициативу Минкультуры обратиться к президенту страны с просьбой объявить 2021 год Годом музеев. О реакции на это Владимира Путина пока неизвестно.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Владимир Мединский написал радужную колонку о "рекордных успехах" отечественного кинематографа.

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2021 год в России может быть объявлен Годом музеев

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Теги: Год музеев, Мединский, культура



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