Прокуратура и ФСИН проверят орловских зэков, устроивших праздник в колонии

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура и ФСИН проверят орловских зэков, устроивших праздник в колонии

Во ФСИН России начали проверку после появления видеозаписи из орловской исправительной колонии №2 в городе Ливны, где заключенные "отмечают" православный праздник.
Читайте также:

Ранее ролик появился в СМИ. На видео, о котором идет речь, фигурируют десятки заключенных, стоящих перед накрытыми во дворе колонии столами. Утверждалось, что на открытой площадке исправительного учреждения они празднуют Пасху.

Как сообщили Накануне.RU в УФСИН России по Орловской области, сейчас по данному факту проводится служебная проверка.

"Выясняются обстоятельства произошедшего. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - добавили в ведомстве.

Свою проверку намерены провести и в прокуратуре. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований и соблюдения уголовно-исполнительного законодательства, а при наличии оснований – приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Прокуратура и ФСИН проверят орловских зэков, устроивших праздник в колонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: заключенные, колония, праздник, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.06.2019 01:04 Мск Руководство орловской колонии уволят после праздника для заключенных

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети