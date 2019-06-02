Прокуратура и ФСИН проверят орловских зэков, устроивших праздник в колонии

Во ФСИН России начали проверку после появления видеозаписи из орловской исправительной колонии №2 в городе Ливны, где заключенные "отмечают" православный праздник.

Ранее ролик появился в СМИ. На видео, о котором идет речь, фигурируют десятки заключенных, стоящих перед накрытыми во дворе колонии столами. Утверждалось, что на открытой площадке исправительного учреждения они празднуют Пасху.

Как сообщили Накануне.RU в УФСИН России по Орловской области, сейчас по данному факту проводится служебная проверка.

"Выясняются обстоятельства произошедшего. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - добавили в ведомстве.

Свою проверку намерены провести и в прокуратуре. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований и соблюдения уголовно-исполнительного законодательства, а при наличии оснований – приняты необходимые меры прокурорского реагирования.