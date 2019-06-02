Наследие мундиаля: стадион "Екатеринбург-Арена" начали сдавать для проведения свадеб

Главный стадион уральской столицы – "Екатеринбург-Арена" – начали сдавать для проведения свадеб. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в группе стадиона в соцсети.

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"Как известно, футбольный матч начинается с розыгрыша мяча в центре поля. Так почему бы не начать счастливую семейную жизнь с предложения руки и сердца, сделанного в центральном круге стадиона?", - говорится в сообщении.

Рассказывается, что один из жителей города обратился с такой просьбой в администрацию "Екатеринбург-Арены" и получил поддержку. В тот день в центре поля стоял сервированный стол, горели свечи, на экранах демонстрировалась подборка фотографий пары, а из колонок звучала приятная музыка.

Теперь отпраздовать свадьбу в интерьерах "Екатеринбург-Арены" приглашают всех желающих. Стоимость услуги не уточняется.

Отметим, уже на этапе реконструкции стадиона эксперты выражали опасения, что она проводится "ради четырех матчей чемпионата мира". И, похоже, в какой-то степени оказались правы: руководство спортсооружения теперь думает, как "отбить затраты", при этом, насколько можно судить, не слишком уповая на основной функционал.

Недавно президент "Урала" Григорий Иванов в эксклюзивном интервью Накануне.RU делился своими мыслями по возможному использованию "Екатеринбург-Арены".