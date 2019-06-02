"Ехали из бара": в чудовищном ДТП на Среднем Урале погибли три человека, еще двое пострадали

На Среднем Урале произошло ДТП, в результате которого три человека погибли и еще два пострадали. Все случилось сегодня, 2 июня, около 7 часов утра на 7 км трассы "Богданович – Сухой Лог".

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 36-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", во время движения со стороны Сухого Лога не обеспечил постоянный контроль за движением и съехал с дороги. Машина опрокинулась. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира: один 1985 года рождения, данные второго устанавливаются.

На место выезжали сотрудники ДПС и другие спецслужбы: представители МВД выяснили, что и водитель, и пассажиры ремнями безопасности пристегнуты не были, от чего их от сильного удара буквально выбросило из салона. Все погибшие и пострадавшие являются жителями Сухого Лога, а автомобиль принадлежит погибшему водителю.

"По предварительным данным, мужчины ехали из Сухого Лога, из бара. В ходе экспертизы будет установлено, находился ли водитель автомобиля "Лада" на момент ДТП в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка, по ее итогам органы внутренних дел Богдановича примут обоснованное процессуальное решение", - заверил полковник Горелых.

Сейчас опрашиваются свидетели и очевидцы, а также устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.