Губернатор о ЧП в Дзержинске: Это тот случай, когда есть возможность применения закона о фейках

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ЧП на заводе "Кристалл" в Дзержинске. По его словам, распространялось много недостоверной информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в субботу на предприятии прогремели взрывы, пострадали несколько десятков человек.

По словам Никитина, в социальных сетях распространялось большое количество информации, не соответствующей действительности.

"Речь здесь идет не об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а именно о ненадлежащей информации – которая вбрасывается целенаправленно, чтобы посеять панику среди населения. Считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках", - цитирует губернатора официальный сайт правительства Нижегородской области.

По его словам, на фоне ЧП на заводе начались звонки о минировании объектов: поступило около 20 звонков по 20 объектам на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода.

"Это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию", - добавил Глеб Никитин.

По уточненным данным областного правительства, всего в результате ЧП в Дзержинске в медицинские учреждения обратилось 89 человек. Из них 44 – это сотрудники завода, 45 – местные жители.

Напомним, по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.