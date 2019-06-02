Отец Неймара ответил на обвинения футболиста в изнасиловании: "Все было по согласию!"

Отец известного бразильского футболиста Неймара прокомментировал обвинения его сына в изнасиловании.

Некая женщина утверждает, что нападающий ПСЖ якобы изнасиловал ее в Париже еще 15 мая. Известно, что она подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу.

По словам Неймара да Силвы-старшего, секс у его сына действительно был – но по обоюдному согласию. Также он рассказал о наличии у него фотографий и свидетелей, доказывающих, что Неймара шантажируют, но ни того, ни другого не предъявил.

Как пишет "Чемпионат", отец футболиста также отметил, что его сын уже занимается подготовкой к судебному разбирательству, если оно понадобится.

Напомним, Неймар является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. Доход бразильца оценивается в 91,5 млн евро в год.