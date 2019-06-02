В Нижнем Тагиле один ребенок убил другого металлическим смесителем

В Нижнем Тагиле произошел трагический инцидент: погиб ребенок. Свою проверку организовал Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 1 июня в одном из дворов по проспекту Ленинградский: смертельную черепно-мозговую травму получила девочка 2011 года рождения. Предварительно установлено, что на нее упал металлический смеситель, сброшенный с одного из верхних этажей многоквартирного дома мальчиком 2013 года рождения.

Травма, полученная девочкой, оказалась несовместимой с жизнью, спасти ребенка не удалось. Сейчас следователи выясняют, зачем мальчик это сделал.

Как заверили в ведомстве, произошедшему будет обязательно дана объективная правовая оценка.