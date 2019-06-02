29 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
ребенок, мальчик, детский сад, обида, грусть, расстройство, дети, плачь (2015) | Фото: cloudpro.co.uk

В Нижнем Тагиле один ребенок убил другого металлическим смесителем

В Нижнем Тагиле произошел трагический инцидент: погиб ребенок. Свою проверку организовал Следственный комитет.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 1 июня в одном из дворов по проспекту Ленинградский: смертельную черепно-мозговую травму получила девочка 2011 года рождения. Предварительно установлено, что на нее упал металлический смеситель, сброшенный с одного из верхних этажей многоквартирного дома мальчиком 2013 года рождения.

Травма, полученная девочкой, оказалась несовместимой с жизнью, спасти ребенка не удалось. Сейчас следователи выясняют, зачем мальчик это сделал.

Как заверили в ведомстве, произошедшему будет обязательно дана объективная правовая оценка.

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В Нижнем Тагиле один ребенок убил другого металлическим смесителем

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Теги: ребенок, СКР, Нижний Тагил



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 11:07 Мск Бастрыкин потребовал объяснить, почему прекращено дело о гибели ребенка в Нижнем Тагиле

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