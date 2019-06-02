Британская газета утверждает, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Иностранные СМИ сообщили, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года.

Как пишет Р-Спорт со ссылкой на британскую газету The Sunday Times, речь идет о деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвинили в нарушении антидопинговых правил. Международная ассоциация легкоатлетических федераций завела дело против Лысенко за нарушение данных правил в части доступности спортсмена. Пока что на россиянина наложено временное отстранение с 3 августа и до вынесения окончательного решения.

Иностранное издание утверждает, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото игр в Токио".

В ВФЛА ситуацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, недавно два российских пловца, самбист, легкоатлетка и чемпионка мира по художественной гимнастике были дисквалифицированы за употребление допинга. Также под подозрение попал игрок Футбольной национальной лиги Дмитрий Коробов.