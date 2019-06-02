Последние данные Минздрава: после взрывов на заводе "Кристалл" за медпомощью обратилось 85 человек

По последним данным, в результате взрывов на территории завода "Кристалл" в Дзержинске за медицинской помощью обратилось 85 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в Министерстве здравоохранения России.

По данным ведомства, в числе пострадавших 39 работников завода и 46 жителей города. По состоянию на вечер 1 июня на стационарном лечении состоит 16 человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести, амбулаторная помощь оказана 69 пациентам.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова проинформирована о состоянии пострадавших. Ситуация с оказанием медпомощи раненым находится под ее личным контролем.

Напомним, ЧП произошло в субботу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).