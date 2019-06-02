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ФК Ливерпуль (2019) | Фото: twitter.com/lfc

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, в "английском финале" одолев лондонский "Тоттенхэм". Встреча прошла в субботу в Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу "красных", передает корреспондент Накануне.RU.

Уже на первой минуте арбитр поставил пенальти в ворота "шпор" за игру рукой в штрафной площади. К мячу подошел лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах и переиграл голкипера Уго Льориса. Второй гол был забит в самой концовке: отличился вышедший на замену Дивок Ориги.

Таким образом, "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов и вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями ЛЧ становились только испанский "Реал" (13 раз) и итальянский "Милан" (7).

Теперь "Ливерпулю" предстоит побороться за Суперкубок УЕФА с лондонским "Челси", который на этой неделе стал победителем Лиги Европы.

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"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов

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Теги: Ливерпуль, Лига чемпионов, финал, победа



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