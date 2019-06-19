16 Октября 2020
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Общество Санкт-Петербург
спикер питерского заксо макаров (2019) | Фото:nedelya.ru

Мы будем «гонять» Зайцева по всему миру: Макаров намерен не оставлять в покое бывшего мужа питерской дамы Юлии Шик

Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслов Макаров сообщил, что несовершеннолетних детей Юлии Шик, похищенных бывшим супругом Андреем Зайцевым, нашли в США.

На заседание суда Красносельского района, где в начале июня рассматривалось заявление о лишении родительский прав из-за злоупотребления родительскими полномочиями, обвиняемый Андрей Зайцев явился без детей. Где находятся дети, не были в курсе даже судебные приставы.

Питерские СМИ писали, что директор музея уличного искусства Андрей Зайцев и его бывшая супруга Юлия Шик не смогли договориться о том, с кем будут жить их несовершеннолетние дети. Первоначально суд встал на сторону бизнесмена, но потом позиция поменялась.

Заметим, что Юлию Шик всячески  поддерживает Вячеслав Макаров.о Кроме прямой критики предыдущего судебного решения в пользу Зайцева, питерский спикер ЗакСа даже подготовил законодательную инициативу. И взял даму на работу в городской парламент.

Сама Юлия вместо присутствия на июньском заседании отправилась за границу, искать сыновей в городах, где предположительно они могли находиться. В итоге мальчиков удалось обнаружить в обществе бабушки со стороны отца Дарьей Кирилловой. Дети играли на пляже в одном из городов США. Оставив вещи в отеле, прямо с пляжа бабушка с внуками сбежала в аэропорт и улетела в неизвестном направлении.

Женщина заверяет, что не виделась с сыновьями Степаном и Федором больше года. Андрей Зайцев, будучи в браке с Юлией Шик, получил у нее разрешение на свой отдых в Греции с сыновьями. После того как Юлия проводила семью и вернулась домой, заметила, что замки в квартире уже поменяны. Как только дети не вернулись в оговоренные сроки в Россию, мать стала обращается во все инстанции чтобы вернуть мальчиков.

Вячеслав Макаров активно помогает девушке, с которой, по слухам, состоит в неких отношениях, используя свои возможности и связи.

«Мы будем гонять Зайцева по всему миру», - сказал Вячеслав Макаров, подчеркнув, что он взял под контроль эту ситуацию и не оставит  в покое отца  детей своей подруги и не успокоится, пока мальчиков не вернут на родину. Спикер пообещал, что этот случай будет показательным для всех.

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Мы будем «гонять» Зайцева по всему миру: Макаров намерен не оставлять в покое бывшего мужа питерской дамы Юлии Шик

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Теги: вячеслав макаров, юлия шик, законодательная инициатива, спикер



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