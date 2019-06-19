На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. Два человека погибли

В Челябинской области на трассе М-5 произошло ДТП с участием рейсового автобуса и бензовоза. В результате аварии два человека погибли.

Авария произошла под Златоустом. Рейсовый автобус при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу и столкнулся с бензовозом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о ДТП на 1750 км трассе М-5 поступило в 17.49.

Автобус следовал из Златоуста в Челябинск. В нем находилось 12 человек, в том числе ребенок. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате аварии два человека погибли, пять госпитализированы.

Глава региона Алексей Текслер поручил областному минздраву немедленно организовать всю необходимую медицинскую помощь раненым.Сейчас пострадавшими занимаются златоустовские врачи.

"Санитарная авиация готова подключиться при необходимости", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.