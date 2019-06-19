16 Октября 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
(2018) | Фото:

Валерий Соловей объявил, что МГИМО решил не иметь с ним дел по "политическим мотивам"

Политолог Валерий Соловей заявил об уходе из МГИМО. По его словам, из вуза, в котором он проработал 11 лет, он уходит по собственному желанию, при этом, оговаривается, что "по политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел".

"Я с пониманием отношусь к этому нежеланию. И буду признателен, если впредь меня никоим образом не станут ассоциировать с МГИМО", - отметил он в своих соцсетях.

Соловей добавил, что к преподаванию больше не вернется. "Россия вступает в эпоху крутых перемен, и я намерен принять в них самое живое участие", - отметил он.

Напомним, что еще в начале июня Накануне.RU писало о том, что МГИМО предположительно расторг контракт с профессором, политологом Валерием Соловьем. При этом сам Соловей в разговоре с Накануне.RU тогда не захотел ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, объяснив это тем, что у его работодателя есть "право информировать первым".

В телеграм-каналах же появилась версия, что якобы профессор был уволен "по звонку из АП". Политолог часто и охотно критиковал внутреннюю и внешнюю политику Кремля.

"Валерий Соловей дает анализ современной политической ситуации, который, прямо скажем, нелицеприятный для власти. Я же просто знаю манеру современных сотрудников АП. Они склонны ретушировать ситуацию. Убери Соловья - и все будет хорошо", - комментировал ситуацию журналист Максим Шевченко.

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Валерий Соловей объявил, что МГИМО решил не иметь с ним дел по "политическим мотивам"

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Теги: Валерий Соловей, мгимо



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Ранее 06.06.2019 14:35 Мск "Убери Соловья и все станет хорошо". Профессора "попросили" из МГИМО?

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