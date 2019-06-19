Православный священник освятил иконы для масонского храма и сравнил Тайную Ложу с "ЕР"

Настоятель кафедрального Елоховского собора Москвы протоиерей Александр Агейкин сравнил масонство с членством в партии "Единая Россия" или ЛДПР, или КПРФ, по его мнению, масонство никак не влияет на духовную жизнь христианина. После того, как стало известно, что Агейкин освятил иконы для масонского храма в Полтавке, он написал в сети:

"Интересующимся о моем "масонстве" встречный вопрос – мы молебны и частные требы должны теперь с оглядкой служить и пристрастным допросом обращающихся? Исповедовать масонские убеждение, это не личное решение каждого человека? Это не то же самое, что быть членом "Единой России", или КПРФ, или ЛДПР? Это как-то меняет религиозную жизнь христианина?"

В околоцерковной среде экспертов известно, что масонство изначально имеет своей тайной целью уничтожение христианства. "Масонство открыто говорит о своем существовании, но молчит о своих целях", - так в лекции описывает Тайную Ложу известный профессор православной семинарии Алексей Осипов. Да и членство в коммунистической партии также может определенным образом влиять на "религиозную жизнь христианина", отмечают в сети.

Все началось с того, что подписчики телеграм-канала "Церквач" узнали, что представители Великой Масонской Ложи России во главе с великим мастером Андреем Богдановым в присутствии великого мастера Ложи Испании и Исполнительного Секретаря Всемирной Конференции масонских лож Оскара де Альфонсо Ортега с супругой освятили в Елоховском Богоявленском соборе две иконы для масонского храма в Полтавке. Обряд освящения икон лично совершил настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. О событии подробно написано на сайте Великой Ложи России.

В комментарии "Интерфаксу" Агейкин заявил, что он не спрашивает прихожан об их политических убеждениях: "Главное - христианин ты или нет! Откуда мне знать, масоны они или нет, это их "игрушки-погремушки". Судя по снимкам с сайта Масонской ложи, догадаться, что на освящение иконы пришли не просто обычные православные христиане, было бы несложно (они были в черных фраках, буквально при параде), и странно, что настоятель не задался вопросом, кто все эти люди, а также с удовольствием фотографировался для общего снимка. После того, как его поступок начал обсуждаться в соцетях и СМИ, Агейкин написал на своей странице в интернете,что не видит разницы между масонами,"Единой Россией" и другими партиями.