Православный священник освятил иконы для масонского храма и сравнил Тайную Ложу с "ЕР"

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России Москва
протоиерей Александр Агейкин (2019) | Фото: shopify.com

Православный священник освятил иконы для масонского храма и сравнил Тайную Ложу с "ЕР"

Настоятель кафедрального Елоховского собора Москвы протоиерей Александр Агейкин сравнил масонство с членством в партии "Единая Россия" или ЛДПР, или КПРФ, по его мнению, масонство никак не влияет на духовную жизнь христианина. После того, как стало известно, что Агейкин освятил иконы для масонского храма в Полтавке, он написал в сети:

"Интересующимся о моем "масонстве" встречный вопрос – мы молебны и частные требы должны теперь с оглядкой служить и пристрастным допросом обращающихся? Исповедовать масонские убеждение, это не личное решение каждого человека? Это не то же самое, что быть членом "Единой России", или КПРФ, или ЛДПР? Это как-то меняет религиозную жизнь христианина?"

В околоцерковной среде экспертов известно, что масонство изначально имеет своей тайной целью уничтожение христианства. "Масонство открыто говорит о своем существовании, но молчит о своих целях", - так в лекции описывает Тайную Ложу известный профессор православной семинарии Алексей Осипов. Да и членство в коммунистической партии также может определенным образом влиять на "религиозную жизнь христианина", отмечают в сети.

протоиерей Александр Агейкин(2019)|Фото: shopify.com

Все началось с того, что подписчики телеграм-канала "Церквач" узнали, что представители Великой Масонской Ложи России во главе с великим мастером Андреем Богдановым в присутствии великого мастера Ложи Испании и Исполнительного Секретаря Всемирной Конференции масонских лож Оскара де Альфонсо Ортега с супругой освятили в Елоховском Богоявленском соборе две иконы для масонского храма в Полтавке. Обряд освящения икон лично совершил настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. О событии подробно написано на сайте Великой Ложи России.

протоиерей Александр Агейкин (в центре)(2019)|Фото: shopify.com

В комментарии "Интерфаксу" Агейкин заявил, что он не спрашивает прихожан об их политических убеждениях: "Главное - христианин ты или нет! Откуда мне знать, масоны они или нет, это их "игрушки-погремушки". Судя по снимкам с сайта Масонской ложи, догадаться, что на освящение иконы пришли не просто обычные православные христиане, было бы несложно (они были в черных фраках, буквально при параде), и странно, что настоятель не задался вопросом, кто все эти люди, а также с удовольствием фотографировался для общего снимка. После того, как его поступок начал обсуждаться в соцетях и СМИ, Агейкин написал на своей странице в интернете,что не видит разницы между масонами,"Единой Россией" и другими партиями.

Александр Агейкин - о масонах(2019)|Фото: t.me/cerkvach

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Православный священник освятил иконы для масонского храма и сравнил Тайную Ложу с "ЕР"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: РПЦ, масоны, масонство, иконы, агейкин, настоятель храма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети