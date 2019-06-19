16 Октября 2020
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Общество Челябинская область
ПМЭФ-2019, Алексей Текслер (2019) | Фото: forumspb.com

"Выборы будут высокотехнологичными". Алексею Текслеру доложили о ходе подготовки к единому дню голосования

Главе Челябинской области Алексею Текслеру на совещании с главами муниципальных образований доложили о ходе подготовки к единому дню голосования 8 сентября 2019 года, передает корреспондент Накануне.RU.

8 сентября в регионе пройдут 67 избирательных кампаний в 24 муниципальных образованиях. Это выборы губернатора, глав сельских территорий, районных советов Челябинска, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. В целом будет замещено 495 мандатов.

В регионе образовано 2 тыс. 277 избирательных участков и сформировано такое же количество избирательных комиссий.

"Мы смело можем сказать, что выборы в Единый день голосования 8 сентября будут высокотехнологичными. На всех уровнях кампаний в Единый день голосования на 100% будет применяться технология QR-кода. Будет организовано применение средств видеотрансляции изображения в помещениях для голосования. Также планируется применить 448 Комплексов обработки избирательных бюллетеней на 97% УИК в Челябинске", - рассказал председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас.

На совещании глава избиркома обратился к главам с просьбой оказать содействие избирательным комиссиям в организации и проведении голосования. В частности, обеспечить участковые избирательные комиссии помещениями пригодными для голосования, предусмотреть источники бесперебойного питания и обеспечить комиссии средствами связи и техническим оборудованием.

Алексей Текслер призвал руководителей муниципалитетов серьезно отнестись к требованиям об оснащении избирательных участков. В частности, главу области интересовало, как идет подготовка в Сосновском районе.

Глава района Евгений Ваганов отчитался, что проблем нет.

"Все готово, выборы пройдут качественно. У нас одно помещение из всех имеется на втором этаже, там всего 233 избирателя. По остальным участкам у нас все нормы выполнены", - сообщил он.

Алексея Текслера такой ответ не устроил.

"Все должно быть выполнено, по всем помещениям. Разберитесь. Все должно быть надлежащим образом организовано", - подчеркнул он.

Глава района заверил, что избирательный участок перенесут на первый этаж.

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"Выборы будут высокотехнологичными". Алексею Текслеру доложили о ходе подготовки к единому дню голосования

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Теги: Алексей Текслер, единый день голосования, выборы,



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