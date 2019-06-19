Гибель депутат Рады Тымчука: в полиции заговорили об убийстве

Появились подробности гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. В полиции Украины заговорили об убийстве.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня около полудня Тымчук случайно выстрелил в себя при чистке наградного пистолета, сообщил депутат Антон Геращенко.

В этом усматриваются две странности. Во-первых, почему Тымчук чистил заряженный пистолет, а во-вторых, почему Геращенко вскоре после публикации удалил свою запись о случайно самоубийстве. По его словам, сожительница Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что он чистил оружие и случайно ранил себя. Пока приехала скорая помощь, он скончался от ранения. По другим сведениям, она нашла его уже застреленным. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

По словам же источника в полиции, в последнее время Тымчук был угнетен, выпивал, в день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет, пишет издание "Страна". В комнате будто бы никого больше не было. Сожительница услышала выстрел и зашла к нему. Правда, последние его записи в Facebook не похожи на записи угнетенного человека.

Глава украинской нацполиции Сергей Князев заявил, что Тымчук был не один. Однако не уточнил, идет ли речь о сожительнице или о ком-то другом.

Смерть Тымчука комментируют все. И почти все выражают недоумение, как можно чистить заряженное оружие. Многие не верят в случайность.

"Вот теперь заметно, что в стране смена власти. Серьезные дяди подчищают концы?" - написал журналист Вячеслав Чечило.

"Человек, который, благодаря структуре "Информационного сопротивления" был, возможно, самым осведомленным человеком о происходящем в армии и вообще в стране", - написал блогер Виктор Пузанов.

Первый зампредседателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что тоже не верит в несчастный случай. Он считает, что это убийство, замаскированное под самоубийство. Следствие продолжается.