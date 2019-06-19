Гибель депутат Рады Тымчука: в полиции заговорили об убийстве

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В бывшем СССР Украина
пистолет оружие (2016) | Фото: УВД на Московском метрополитене

Гибель депутат Рады Тымчука: в полиции заговорили об убийстве

Появились подробности гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. В полиции Украины заговорили об убийстве.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня около полудня Тымчук случайно выстрелил в себя при чистке наградного пистолета, сообщил депутат Антон Геращенко.

В этом усматриваются две странности. Во-первых, почему Тымчук чистил заряженный пистолет, а во-вторых, почему Геращенко вскоре после публикации удалил свою запись о случайно самоубийстве. По его словам, сожительница Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что он чистил оружие и случайно ранил себя. Пока приехала скорая помощь, он скончался от ранения. По другим сведениям, она нашла его уже застреленным. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

По словам же источника в полиции, в последнее время Тымчук был угнетен, выпивал, в день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет, пишет издание "Страна". В комнате будто бы никого больше не было. Сожительница услышала выстрел и зашла к нему. Правда, последние его записи в Facebook не похожи на записи угнетенного человека.

Глава украинской нацполиции Сергей Князев заявил, что Тымчук был не один. Однако не уточнил, идет ли речь о сожительнице или о ком-то другом.

Смерть Тымчука комментируют все. И почти все выражают недоумение, как можно чистить заряженное оружие. Многие не верят в случайность.

"Вот теперь заметно, что в стране смена власти. Серьезные дяди подчищают концы?" - написал журналист Вячеслав Чечило.

"Человек, который, благодаря структуре "Информационного сопротивления" был, возможно, самым осведомленным человеком о происходящем в армии и вообще в стране", - написал блогер Виктор Пузанов.

Первый зампредседателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что тоже не верит в несчастный случай. Он считает, что это убийство, замаскированное под самоубийство. Следствие продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Гибель депутат Рады Тымчука: в полиции заговорили об убийстве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Дмитрий Тымчук, убийство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2019 13:58 Мск В Киеве случайно застрелился депутат Верховной рады

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети