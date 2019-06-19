СК проверит информацию о сбое социальных выплат по "жилищной" программе, на который жители Прикамья пожаловались на "прямую линию" президента

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

СК проверит информацию о сбое социальных выплат по "жилищной" программе, на который жители Прикамья пожаловались на "прямую линию" президента

В Перми участница программы "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами". пожаловалась на "прямую линию" президенту – она заявила о нарушении очерёдности социальных выплат. Информацию проверят следователи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее представитель инициативной группы пострадавших была принята на личном приёме у главы краевого управления СК, где заявила о том, что не соблюдается очередь при назначении социальных выплат в рамках реализации программы "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами".

Краевое управление направило письма губернатору и прокурору Пермского края, председателю краевой контрольно-счетной палаты, а также региональным уполномоченным по правам человека и ребенка с просьбой проверить соблюдение прав заявительницы. Сотрудники СК проверят, верны ли изложенные заявительницей факты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СК проверит информацию о сбое социальных выплат по "жилищной" программе, на который жители Прикамья пожаловались на "прямую линию" президента

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прямая, линия., жилищная, программа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.06.2019 10:14 Мск Молодые семьи Прикамья записали видеообращение к президенту

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети