СК проверит информацию о сбое социальных выплат по "жилищной" программе, на который жители Прикамья пожаловались на "прямую линию" президента

В Перми участница программы "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами". пожаловалась на "прямую линию" президенту – она заявила о нарушении очерёдности социальных выплат. Информацию проверят следователи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее представитель инициативной группы пострадавших была принята на личном приёме у главы краевого управления СК, где заявила о том, что не соблюдается очередь при назначении социальных выплат в рамках реализации программы "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами".

Краевое управление направило письма губернатору и прокурору Пермского края, председателю краевой контрольно-счетной палаты, а также региональным уполномоченным по правам человека и ребенка с просьбой проверить соблюдение прав заявительницы. Сотрудники СК проверят, верны ли изложенные заявительницей факты.