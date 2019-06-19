ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича

Столичный ЦСКА договорился с английским "Эвертоном" о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на пять лет - до окончания сезона-2023/24. По информации портала championat.com, трансфер обошелся в 15,7 млн евро.

🗣 Прямая речь от героя дня! «Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было моё единственное желание. Надеюсь, мы добьёмся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» 🔴🔵 https://t.co/jezaII1MkL — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 июня 2019 г.

Напомним, что в сезоне-2018/19 Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. Всего в 31 встрече за армейцев он отличился восемь раз, в том числе на его счету победный мяч в ворота мадридского "Реала" в "Лужниках".

ЦСКА в предстоящем сезоне выступит в Лиге Европы УЕФА.