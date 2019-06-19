В Назрани неизвестные устроили стрельбу в больнице и забрали пациента

В Назрани в республиканской клинической больнице несколько человек устроили стрельбу. Пострадавших нет.

Стрелявшие забрали из травматологического отделения пациента, которого госпитализировали после избиения, передает "Интерфакс". Инцидент может быть связан с внутритейповым конфликтом.

Несколько лет назад мужчина устроил стрельбу в приемном покое в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Дебошир избил свою подругу во время застолья, а затем сам же повез ее в клинику. Там он устроил скандал с персоналом, после этого достал травматический пистолет и выстрелил в потолок. Мужчину задержали.