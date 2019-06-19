16 Октября 2020
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Общество Курганская область
косуля (2011) | Фото:ohota-i-rybalka.ru

По Кургану бегают голодные косули

В Кургане по Заозерному микрорайону бегают косули.

Одно из животных удалось заснять на видео случайно проезжающему мимо автомобилисту. На кадрах видно, как косуля с большой скоростью несется вдоль забора строящегося здания.

В комментариях пользователи предположили, что в течение лета их будет забредать в город еще больше.

"Леса вокруг Заозерного горели, им, бедным, кушать нечего. Вот они и идут пищу себе искать по помойкам в город. Скоро с рук их кормить будем", - отметил Сергей.

Жители Левашово в комментариях написали, что около двух дней назад видели еще одну косулю, которая ходила вокруг поселка.

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По Кургану бегают голодные косули

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Теги: косули, Курган, Заозерный



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