По Кургану бегают голодные косули

В Кургане по Заозерному микрорайону бегают косули.

Одно из животных удалось заснять на видео случайно проезжающему мимо автомобилисту. На кадрах видно, как косуля с большой скоростью несется вдоль забора строящегося здания.

В комментариях пользователи предположили, что в течение лета их будет забредать в город еще больше.

"Леса вокруг Заозерного горели, им, бедным, кушать нечего. Вот они и идут пищу себе искать по помойкам в город. Скоро с рук их кормить будем", - отметил Сергей.

Жители Левашово в комментариях написали, что около двух дней назад видели еще одну косулю, которая ходила вокруг поселка.