16 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Нытва набережная (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нытве полицейского обвинили в том, что он сломал несколько рёбер задержанному

Житель Нытвы заявил о том, что его избил полицейский. Это произошло после того, как предполагаемую жертву доставили в отделение из-за подозрений в краже, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Нападение" произошло ещё 14 февраля, рассказал пострадавший. Тогда его доставили в отделение за кражу, и один из силовиков начал "жестоко избивать" потерпевшего – якобы дошло до сломанных рёбер. Ранее он не жаловался, "потому что был испуган", а теперь хочет, чтобы обидчика наказали.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что следователям предстоит проверить слова пострадавшего. Там добавили, что полицейский, о котором идёт речь в обращении, был уволен по отрицательным мотивам.

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В Нытве полицейского обвинили в том, что он сломал несколько рёбер задержанному

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Теги: полицейский, избиение, сломанные рёбра



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