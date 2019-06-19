В Нытве полицейского обвинили в том, что он сломал несколько рёбер задержанному

Житель Нытвы заявил о том, что его избил полицейский. Это произошло после того, как предполагаемую жертву доставили в отделение из-за подозрений в краже, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нападение" произошло ещё 14 февраля, рассказал пострадавший. Тогда его доставили в отделение за кражу, и один из силовиков начал "жестоко избивать" потерпевшего – якобы дошло до сломанных рёбер. Ранее он не жаловался, "потому что был испуган", а теперь хочет, чтобы обидчика наказали.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что следователям предстоит проверить слова пострадавшего. Там добавили, что полицейский, о котором идёт речь в обращении, был уволен по отрицательным мотивам.