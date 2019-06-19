Конгресс-центр, которому предстоит принять GMIS, проведет тестовое мероприятие в сфере делового туризма

Всероссийский день MICE’2019 станет тестовым мероприятием, в ходе которого на практике будут проверены функциональность всех систем возведенного в Екатеринбурге конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

27-29 июня в уральской столице соберутся более 100 представителей столичных MICE-агентств и корпоративных заказчиков. MICE — область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. К участникам этого сегмента относятся специализированные агентства, конгресс-бюро, выставочные центры.

Темой мероприятия станет привлечение организаторов выставок и конгрессов на свою территорию. Для участников форума подготовлена насыщенная деловая программа, а также обширная программа знакомства с регионом.

Отмечается, что открытие нового ЭКСПОхолла позволит Уралу стать третьим регионом после Москвы и Санкт-Петербурга по наличию профессиональных конгрессно-выставочных центров международного уровня.

Напомним, что конгресс-центр станет основной площадкой для проведения Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), который пройдет в уральской столице с 8 по 11 июля 2019 года. Общая площадь нового конгресс-холла МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" - около 42 тыс. квадратных метров. Для бизнес-мероприятий появилось 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных переводов на 8 языков. Многофункциональный зал сможет вместить 5 тыс. человек. Зал оборудован современной мультимедийной системой и системой постановочного освещения, Для видеосопровождения деловых мероприятий и трансляции сценических инсталляций во время шоу предусмотрен экран размером 22*10 метров, состоящий из нескольких жидкокристаллических панелей, с возможностью трансформации.

Темой GMIS в 2019 году станут природоподобные технологии (биометрический дизайн и бионика), их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы. Будет обсуждена роль производства в мире революционных изменений, где оно превратилось в основу экономического и социального процветания в условиях Четвертой промышленной революции. Цель GMIS-2019 – подчеркнуть важность использования стратегий и схем, созданных природой, для объединения инновационных решений и экологически рационального дизайна.