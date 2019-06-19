Данила Козловский приехал на атомную электростанцию – снимать свой сериал про Чернобыль

Актер и режиссер Данила Козловский, который недавно начал снимать сериал про ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, заявил, что не боится сравнений с вышедшим недавно проектом HBO "Чернобыль". По словам Козловского, фильмы будут отличаться "интонацией" и "путями рассказа этой истории".

"Да, я смотрел сериал производства HBO "Чернобыль" <…> Это большая работа, к которой я отношусь с большим уважением. <…> Конечно, их будут сравнивать, так мы все устроены. Как говорит Гамлет: "Все познается в сравнении". Но в этом случае я не боюсь, потому что у нас принципиально другой взгляд и принципиально другие интонации и вообще пути рассказа эти истории", - цитирует Козловского ТАСС.

Режиссер уточнил, что съемки в городе Курчатове будут вестись на пятом недействующем энергоблоке Курской АЭС, который никогда не работал. Козловский добавил, что название "Опасная вода" - старое, и команда создателей фильма находится в поиске нового (ранее в Instagram Козловского можно было видеть, что рабочее название сериала – "Когда падали аисты").

Козловский сообщил, что премьера фильма запланирована на 2020 год.

"Если все будет в порядке, и мы завершим работу в конце этого лета, то уже в следующем году мы сможем сыграть премьеру", - сказал Козловский.

По его словам, сюжет сконцентрируется на историях нескольких героев, которые имеют прямое отношение к ликвидации аварии. "Мы не эксплуатируем тему трагедии, произошедшей в 1986 году, относимся к ней с большим уважением. [Фильм] - это наша попытка сформулировать, возможно, в первый раз в истории российской киноиндустрии, внятно и четко наше "спасибо", нашу благодарность к тому, что происходило после того, как случилась авария. Действительно, огромное количество людей сделали все, чтобы мы жили в том мире, в котором мы живем сейчас", - отметил режиссер.