16 Октября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
Эскиз турецкого истребителя пятого поколения TF-X (2019) | Фото: http://baijiahao.baidu.com/

В Китае увидели сходство дизайна турецкого истребителя со своим FC-31

Турция представила эскиз истребителя пятого поколения собственной разработки. В КНР обратили внимание, что дизайн самолёта имеет ряд черт китайского FC-31.

Появление прототипа турецкой машины ожидается к 2023 г., первый полёт – к 2025 г., а принятие на вооружение – к 2028 г. Необходимая база для такого рывка заложена в ходе участия Турции в совместной работе над проектом F-35. В перспективе он должен заменить стоящие на вооружении местных ВВС американские истребители F-16.

Сейчас в ближневосточной стране представлены три проекта истребителей пятого поколения – два одномоторных и один двухмоторный.

Дизайн одного из них – TF-X имеет сходство не только с американскими F-22 и F-35, но и с китайским FC-31. Длина TF-X 18 м, размах крыльев 12 м, что несколько меньше, чем у F-22, но больше, чем у F-35. Максимальная скорость 2 Маха.

Эскиз турецкого истребителя пятого поколения TF-X(2019)|Фото: http://baijiahao.baidu.com/

Большинство тактико-технических характеристик перспективного истребителя остаются неизвестными, но возможно, Турция закупит до 250 TF-X.

Напомним, сделка по приобретению Анкарой американских самолётов сорвалась из-за санкций США. Белый Дом был недоволен покупкой Турцией российских систем ПВО С-400. На этом фоне в турецких СМИ появились предположения о возможности создания собственного истребителя пятого поколения, закупки российских Су-57 или китайских FC-31.

Китайский истребитель FC-31(2019)|Фото: www.sohu.com

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В Китае увидели сходство дизайна турецкого истребителя со своим FC-31

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Теги: Китай, FC-31, истребитель, Турция, TF-X



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