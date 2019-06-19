"Спартак" объявил об уходе Глушакова и Комбарова

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Центральный ФО В России
Роман Зобнин, Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков (2018) | Фото: Накануне.RU

"Спартак" объявил об уходе Глушакова и Комбарова

Московский футбольный клуб "Спартак" расстался с полузащитником Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе футбольного клуба, трудовой договор с обоими футболистами расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

32-летний Глушаков выступал за красно-белых с лета 2013 года, всего на его счету 173 матча и 23 забитых мяча.

32-летний Комбаров выступал за клуб с 2010 года, с тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, в которых отличился 27 раз. При этом по количеству матчей за "Спартак" в чемпионатах России Комбаров занимает второе место после Егора Титова.

"Спартак" поблагодарил футболистов за годы, проведенные в клубе, а также пожелал им удачи в дальнейшей карьере.

Ранее СМИ сообщали, что Глушаков требовал от клуба 1,5 млн евро за расторжение контракта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Спартак" объявил об уходе Глушакова и Комбарова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Спартак, контракт, уход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2019 13:20 Мск Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с "Ахматом"
Ранее 20.06.2019 10:12 Мск Глушаков при уходе из "Спартака" получит от клуба 100 млн рублей

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.05.2019 12:37 Мск Капитан "Спартака" Денис Глушаков требует от клуба 1,5 млн евро за расторжение контракта. Наличными
Ранее 04.02.2019 14:45 Мск Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с его женой
Ранее 11.01.2019 15:36 Мск "За ним много грехов": капитан "Спартака" Денис Глушаков может быть взят под стражу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети