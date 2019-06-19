"Спартак" объявил об уходе Глушакова и Комбарова

Московский футбольный клуб "Спартак" расстался с полузащитником Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе футбольного клуба, трудовой договор с обоими футболистами расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

32-летний Глушаков выступал за красно-белых с лета 2013 года, всего на его счету 173 матча и 23 забитых мяча.

⚡ Денис Глушаков покидает «Спартак»



«Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.



Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере.https://t.co/6z2H6HkvRo#Спартак pic.twitter.com/CdwV482JsI — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 июня 2019 г.

32-летний Комбаров выступал за клуб с 2010 года, с тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, в которых отличился 27 раз. При этом по количеству матчей за "Спартак" в чемпионатах России Комбаров занимает второе место после Егора Титова.

⚡ «Спартак» и защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.



32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. В 2017-м Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.https://t.co/JJGcZZ8uaj#Спартак pic.twitter.com/fxRA822Nnx — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 июня 2019 г.

"Спартак" поблагодарил футболистов за годы, проведенные в клубе, а также пожелал им удачи в дальнейшей карьере.

Ранее СМИ сообщали, что Глушаков требовал от клуба 1,5 млн евро за расторжение контракта.