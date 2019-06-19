16 Октября 2020
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ЗРС С-500 (2019) | Фото: youtube.com

"Может поражать цели в космосе". Эксперт рассказал о превосходстве С-500 над американскими системами

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков рассказал о превосходстве С-500 над американскими комплексами. По его словам, ракеты ЗРК С-500 способны поражать цель не только в пределах земной атмосферы, но и уничтожать космические аппараты.

"Это единственный комплекс, обладающий такими характеристиками. Американская зенитная управляемая ракета "Стандарт-3" может поражать спутники на низких орбитах, но у них значительно меньше дальность стрельбы", – подчеркнул Сивков в интервью "Политэксперту".

Он добавил, что если российский ЗРК в состоянии уничтожать цель на расстоянии до 600 км, то американцы эффективны только на 240 км.

Ранее генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин сообщил о расширении номенклатуры целей С-500.

Напомним, в марте 2019 года сообщалось, что новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время. В 2019 году завершит обучение первая группа офицеров по работе с комплексами. Военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область).

В мае 2018 года американские СМИ сообщили о том, что система прошла успешные испытания. По данным CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35".

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"Может поражать цели в космосе". Эксперт рассказал о превосходстве С-500 над американскими системами

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Теги: С-500, Константин Сивков



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