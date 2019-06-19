"Легитимность суда над Стрелковым по делу MH17 нулевая, Россия должна его игнорировать"

В Нидерландах назвали имена четырех обвиняемых по версии Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), расследующей катастрофу самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing-777 в 2014 году над Донецком.

"Мы разошлём международные ордера на арест людей, которые находятся в международном розыске. Мы покажем их фоторгафии. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Карченко", - заявил один из следователей, который выступил 19 июня на пресс-конференции, посвященной ходу расследования катастрофы.

Представители международной следственной группы также пообещали, что потребуют от России допросить подозреваемых в причастности к крушению MH17, но не будут требовать экстрадиции.

"Гиркин и Дубинский - российские граждане, они могут находиться в России", - заявил следователь.

Стрелков, бывший министр обороны ДНР - бывший полковник ФСБ, Сергей Дубинский, он же "Хмурый", работал в ГРУ, военной разведке, на момент катастрофы - глава ГРУ ДНР. Подозреваемый Пулатов известен как "Медуза" - это сотрудник спецназа, был подчиненным Дубинского. Отмечается, что якобы все они состояли на службе вооруженных сил России. Карченко, он же "Крот" - единственный украинский гражданин среди подозреваемых.

Впрочем, выдачи россиян может начать требовать украинская сторона. Сразу после пресс-конференции генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ уже завела уголовное дело на тех, кого следователи в Нидерландах назвали обвиняемыми.

Один из них, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, прокомментировал заявление международной следственной группы, заявив, что ополчение ДНР никакого отношения к катастрофе в небе над Донецком не имеет.

Впрочем, военный эксперт Владислав Шурыгин полагает, что всерьез воспринимать ни прошедшую пресс-конференцию, ни заявление Стрелкова не нужно.

"Заявление Стрелкова никакой роли сейчас не сыграет вообще. Потому что вся его деструктивная деятельность последних лет привела к тому, что это никого не интересует теперь. Попытка же начать суд будет просто потому, что это необходимо для Нидерландов и стоящих за ними заказчиков этого дела, которые дают команду все стрелки перевести на Россию. Однако легитимность его будет нулевая, потому что все люди, которые там будут судиться, не имеют никакой возможности защищаться и не представлены в суде. Поэтому это декларативный и ритуальный суд, который просто не надо замечать, и уж тем более комментировать. Наоборот, надо сделать спокойное заявление, что если в рамках этого нелегитимного суда будут применены какие-то санкции к гражданам России, Россия оставляет за собой право на это реагировать всей своей мощью", - заявил Накануне.RU Владислав Шурыгин.

Дело будет передано в суд до конца года, заявляет JIT. Суд начнется в марте 2020 года.