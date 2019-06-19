"Батерь драконов". "Команда Кадырова" перенесла главу Чечни вместе с конницей в Вестерос
В Instagram-аккаунте "Чечня 095 - Команда КРА" появилось и сразу стало вирусным видео, совмещающее кадры легендарного сериала Игра престолов с документальным видео о коннице главы Чечни Рамзана Кадырова.
По сюжетной линии эпизода, орда дотракийцев расправляется с войском Ланнистеров при помощи дракона, которым управляет матерь драконов Дейнерис Таргариен, и именно в роли дотракийского войска оказались по задумке неизвестного автора сценария чеченские кавалеристы. Саундтреком выступила заглавная тема сериала.
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Конная Дивизия Ахмат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Кадыров #Делимханов #Даудов #Россия #Чечня #Чеченцы#Кадыров #Россия #Чечня#Путин #Медведев#гос #дума#Чечня#Грозный#Гудермес#Аргун#Джалка#Россия#Дагестан#Махачкала#Ингушетия#Магас#Кавказ
Авторы назвали свой ролик "Конная дивизия Ахмат".
Рамзан Кадыров, который всегда живо реагирует на шутки про себя, пока никак не прокомментировал ролик.