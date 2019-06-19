"Батерь драконов". "Команда Кадырова" перенесла главу Чечни вместе с конницей в Вестерос

В Instagram-аккаунте "Чечня 095 - Команда КРА" появилось и сразу стало вирусным видео, совмещающее кадры легендарного сериала Игра престолов с документальным видео о коннице главы Чечни Рамзана Кадырова.

По сюжетной линии эпизода, орда дотракийцев расправляется с войском Ланнистеров при помощи дракона, которым управляет матерь драконов Дейнерис Таргариен, и именно в роли дотракийского войска оказались по задумке неизвестного автора сценария чеченские кавалеристы. Саундтреком выступила заглавная тема сериала.

Авторы назвали свой ролик "Конная дивизия Ахмат".

Рамзан Кадыров, который всегда живо реагирует на шутки про себя, пока никак не прокомментировал ролик.