Стрелков прокомментировал выводы следственной группы по крушению МН17

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что ополченцы не сбивали пассажирский самолет в 2014 году.

По его словам, "обвинения со стороны противника" его не волнуют. Ничего нового по этому делу прокомментировать он не может. Как пишет Infox.ru, об этом Стрелков заявил "Открытым медиа".

Напомним, представители Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), расследующей катастрофу самолета "Малазийских авиалиний" Boeing-777 в 2014 году над Донецком, заявили, что обвинения и ордера на арест будут предъявлены четырем людям: это бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), на момент катастрофы глава ГРУ ДНР Сергей "Хмурый" Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов (позывные "Гюрза" и "Халиф"), а также гражданин Украины Леонид Карченко (трое первых – граждане России). Представители следствия также заявили, что в данный момент есть еще четыре человека, которым в будущем могут быть предъявлены обвинения, но пока они отказываются их называть.