Самолет с двумя французами аварийно приземлился на поле в Башкирии

Два гражданина Франции находились на борту легкомоторного самолета, аварийно приземлившегося в полях Башкирии.

По данным МЧС России, ЧП произошло из-за падения давления масла в двигателе воздушного судна.

Самолет J-430 приземлился на границе Татышлинского района в Башкирии и в 4 километрах от поселка Куеда Пермского края.

Как сообщает РИА Новости, французы летели из Казани с фестиваля "Ред Булл" на родину. Они не пострадали.

Ранее следователи начали проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Солнечногорске.

У "Вилги - 35" отказал двигатель. Лайнер приземлился между деревнями Климово и Тимофеево. Пилот и пассажирка были доставлены в больницу.