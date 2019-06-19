16 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
самолетик (2010) | Фото:dxdt.ru

Самолет с двумя французами аварийно приземлился на поле в Башкирии

Два гражданина Франции находились на борту легкомоторного самолета, аварийно приземлившегося в полях Башкирии.

По данным МЧС России, ЧП произошло из-за падения давления масла в двигателе воздушного судна.

Самолет J-430 приземлился на границе Татышлинского района в Башкирии и в 4 километрах от поселка Куеда Пермского края.

Как сообщает РИА Новости, французы летели из Казани с фестиваля "Ред Булл" на родину. Они не пострадали.

Ранее следователи начали проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Солнечногорске.

У "Вилги - 35" отказал двигатель. Лайнер приземлился между деревнями Климово и Тимофеево. Пилот и пассажирка были доставлены в больницу.

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Самолет с двумя французами аварийно приземлился на поле в Башкирии

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Теги: самолет, французы, башкирия



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