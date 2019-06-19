16 Октября 2020
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Зоны для пикников Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске определены два места, где появятся "мангальные" зоны для пикников

В столице Самотлора завершено голосование за площадки, где появятся "мангальные" зоны для пикников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, высказаться можно было на портале главы города "Наш Нижневартовск". В разделе "Активный гражданин" размещался опрос "Мангальные зоны-2019". Вартовчанам предлагали выбрать из двух вариантов: новых микрорайоны либо по улице Героев Самотлора (на пустыре в районе дома №26), либо по улице Мира (на пустыре в районе дома №94). Можно было предложить свой вариант.

Проголосовали 480 человек. "Золото" (53 % голосов) и "серебро" (42 % голосов) получили, соответственно, пустыри в районе дома №26 по Героев Самотлора и в районе дома №94 по Мира. 22 участника голосования предложили свои варианты, среди которых – пустырь в районе дома №37 по Ленина, увеличение количества площадок в районе набережной Оби и другие. Дополнительные "мангальные" зоны появятся до 10 июля.

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В Нижневартовске определены два места, где появятся "мангальные" зоны для пикников

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Теги: Василий Тихонов, мангальные зоны, шашлыки, отдых



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Ранее 24.05.2019 14:55 Мск В Нижневартовске появятся две "мангальные" зоны для пикников

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