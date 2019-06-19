16 Октября 2020
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Общество Тюменская область
Театр-Театр, Пермь (2016) | Фото: Накануне.RU

Пермский "Театр-театр" неделю будет показывать в Тюмени свои лучшие постановки

В Тюмени в рамках федеральной программы "Большие гастроли" актёры пермского "Театра-Театра" представят свои лучшие спектакли. Площадкой для выступлений станет Тюменский драмтеатр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного департамента культуры.
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"На экспорт" едут рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда", спектакль "Маленькие трагедии", сказочный мюзикл для всей семьи "Карлик Нос", "Сказка о царе Салтане" Александра Пушкина, мюзикл о любви и предательстве "Монте-Кристо", спектакль "Калигула".

Гастроли пермского Театра-Театра откроются в 20.00 19 июня спектаклем "Маленькие трагедии". Игра с сюжетами и персонажами произведений А.С. Пушкина предлагает зрителю погрузиться в мир, отличный от привычных условностей. В нем главенствуют ориентиры, побуждающие самому делать выводы и принимать решения независимо от рамок сегодняшних социальных реалий. Продлится визит гостей из Перми до 25 июня.

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Пермский "Театр-театр" неделю будет показывать в Тюмени свои лучшие постановки

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Теги: Театр-Театр, гастроли



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