Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекта Жукова. Кернесу грозит тюрьма?

Харьковский городской совет подавляющим большинством голосов (59 против 13) поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, сообщают украинские СМИ. А имя диссидента Григоренко будет присвоено другой улице.

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Как сообщало Накануне.RU, месяц назад мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей города поддержать петицию о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, как он назывался до 2016 года, когда был переименован в рамках "декоммунизации". После этого глава Института нацпамяти Владимир Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой, но Кернес заявил, что доведет дело до конца. Позже украинские неонацисты снесли памятник Жукову.

Сегодня Вятрович снова пригрозил Кернесу прокуратурой. По его мнению, Кернес "пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности", но если он подпишет решение, то это будет его персональная ответственность, что грозит тюрьмой от 5 до 10 лет.

Кабинет министров Украины решил обратится к правоохранителям, чтобы проверить законность решения о возвращении проспекта Жукова, сообщил министр юстиции Павел Петренко. Проблема в том, что после переворота 2014 года право на Украине имеет вполне определенное политическое толкование.