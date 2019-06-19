Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекта Жукова. Кернесу грозит тюрьма?

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
снесенный националистами памятник Жукову на Украине (2019) | Фото: gordonua.com

Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекта Жукова. Кернесу грозит тюрьма?

Харьковский городской совет подавляющим большинством голосов (59 против 13) поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, сообщают украинские СМИ. А имя диссидента Григоренко будет присвоено другой улице.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, месяц назад мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей города поддержать петицию о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, как он назывался до 2016 года, когда был переименован в рамках "декоммунизации". После этого глава Института нацпамяти Владимир Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой, но Кернес заявил, что доведет дело до конца. Позже украинские неонацисты снесли памятник Жукову.

Сегодня Вятрович снова пригрозил Кернесу прокуратурой. По его мнению, Кернес "пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности", но если он подпишет решение, то это будет его персональная ответственность, что грозит тюрьмой от 5 до 10 лет.

Кабинет министров Украины решил обратится к правоохранителям, чтобы проверить законность решения о возвращении проспекта Жукова, сообщил министр юстиции Павел Петренко. Проблема в том, что после переворота 2014 года право на Украине имеет вполне определенное политическое толкование.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекта Жукова. Кернесу грозит тюрьма?

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Харьков, переименование, проспект Жукова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети