В Тюменской области выпускники бьют рекорды по количеству "стобалльников" за ЕГЭ

Нынешние выпускники побили рекорд прошлого года по высшему баллу за ЕГЭ: 19 человек получили 100 баллов за экзамен по химии, 10 – по русскому. Всего же "стобалльников" пока 43, и цифра может вырасти, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте образования и науки.

Высшую оценку за ЕГЭ по русскому языку получили ученики школ №№ 25 и 30 Тюмени, гимназии ТГУ, Вагайской школы, школы №2 Викуловского района, Заводоуковской школы №2, Чикчинской школы Тюменского района и школы №4 Ялуторовска. Глава региона Александр Моор отметил, что только в этом году сразу две тюменские ученицы стали призерами на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Начальник Центра оценки качества образования Тюменской области Сергей Лунев заявил, что в этом году более 15% выпускников написали экзамен по русскому языку на 81 балл и выше, а 5% сдающих подошли к максимуму ближе других – набрали более 90 баллов.

В Тюменской области 100 баллов набрали 19 учеников, сдававших ЕГЭ по химии, 10 – по русскому, шестеро – по литературе, пять – по математике, двое – по географии, один – по истории. По предварительным данным, нынешние выпускники побили рекорд прошлого года: в 2018 г. был 41 "стобалльник", в 2019 – 43.