Следственная группа по делу MH17 не смогла объяснить, почему объявила сбивший "Боинг" над Донецком "Бук" российским

Представители Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), расследующей катастрофу самолета "Малазийских авиалиний" Boeing-777 в 2014 году над Донецком не смогли ответить на вопрос о том, как именно и кто определял принадлежность ракетной установки, из которой был подбит самолет. Члены JIT заявили, что пытались добиться экспертизы от России, но не получили желаемой информации, так что обошлись, по сути, своими силами. Представить имена экспертов представители группы отказались.

Ранее JIT заявила, что обвинения и ордера на арест будут предъявлены четырем людям: это бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), на момент катастрофы глава ГРУ ДНР Сергей "Хмурый" Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов (позывные "Гюрза" и "Халиф"), а также гражданин Украины Леонид Карченко (трое первых – граждане России). Представители следствия также заявили, что в данный момент есть еще четыре человека, которым в будущем могут быть предъявлены обвинения, но пока они отказываются их называть.