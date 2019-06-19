В Зауралье осудят четверых узбеков, которые на лодке пересекли государственную границу

Четыре гражданина Узбекистана пойдут под суд за нарушение государственной границы между Курганской областью и Казахстаном.

В октябре прошлого года они на лодке по реке Уй пересекли границу и попали в Целинный район Зауралья - там их и задержали пограничники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Ранее все четверо были лишены права на въезд в Россию. Каждому сейчас грозит до 6 лет тюрьмы.